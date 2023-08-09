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Общество

Цены на продукты в России выросли на полпроцента 

Цены на продукты в России в июле по сравнению с июнем повысились на 0,55 %, следует из данных Росстата. Цены пошли в рост после двухмесячного незначительного снижения: в мае – на 0,4 % и в июне – на 0,05 %. Об этом сообщила «Российская газета».

В целом, по данным статистического ведомства, с начала года цены выросли на 2,8 %.

В июле наиболее заметно росла стоимость плодоовощной продукции. Цены на апельсины в среднем выросли на 22,6 %, капуста подорожала на 12,5 %, яблоки – на 9,5 %, лимоны – на 7,9 %, груши – на 3,3 %, бананы – на 2,3 %, виноград – на 1,9 %. Напротив, подешевели лук (на 17,4 %), огурцы (на 16,9 %) и морковь (на 4,7 %).

Также подорожали сахар (на 4,4 %) и мясо кур (на 2,2 %). Существенное изменение стоимости сахара заметили жители в 42 регионах. Цены на куриное мясо наиболее заметно выросли в 28 регионах.

Свинина (кроме бескостного мяса), живая и охлаждённая рыба, газировка, яйца, баранина в июле дорожали в пределах одного-двух процентов. В том же диапазоне подешевели подсолнечное масло, гречка, овсяная и перловая крупы.

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