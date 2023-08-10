О нововведениях в сфере строительства рассказали псковичам

16:15, 10 августа 2023, ПАИ

Какие нововведения появились в сфере строительной отрасли, рассказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Правительство Российской Федерации делает большое количество нововведений с целью оптимизации строительных процессов. Ряд согласующих процедур они убрали как излишние, перевели ряд строительных норм – порядка 10 тысяч – из разряда обязательных в разряд рекомендуемых. Это существенно расширяет возможности и проектировщиков, и строителей», – объяснил он.

Сергей Грахов отметил, что раньше срок с момента появления идеи постройки здания до её реализации составлял порядка трёх лет. «Сейчас его сократили до девяти месяцев. Если раньше количество согласующих составляло 1 700 человек, сейчас это 900 человек. Это достигается путём открытости информации, путём автоматизации. Например, в 2018 году приняли норму, что для строительства индивидуально-жилищного дома не надо брать разрешение, а нужно просто уведомить органы местного самоуправления», – рассказал Сергей Грахов.