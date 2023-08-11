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Как омолодить кожу и правильно ухаживать за ней, обсудили на «Серебряном дожде». Главное

Врач-косметолог, дерматовенеролог Регина Корнилова стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • псковичкам назвали правильную формулу домашнего ухода за кожей;
  • за кожей нужно ухаживать, как и за остальными частями тела. Кожа испытывает воздействие ежедневно, это и физические факторы: снег, дождь, солнце, ветер с пылью, – и химические факторы: кремы;
  • моем лицо либо гелями, либо пенками;
  • ежедневный уход предполагает очистку кожи утром и вечером;
  • между дневным и ночным кремами практически нет разницы, можно пользоваться любым, который подходит типу кожи;
  • врач посоветовала наносить все средства руками, а не спонжами;
  • в последнее время существует тенденция прихода молодёжи к косметологу с целью правильного ухода за кожей;
  • быстрые углеводы воздействуют на сальные железы, которые увеличивают свою выработку кожного сала – отсюда ранние угри;
  • кожу нужно баловать;
  • в салонах красоты можно делать лёгкие уходовые процедуры – чистки без внедрения в кожу, маски, массаж;
  • лечебная косметика высокого уровня производится на заводах и имеет определённый ГОСТ;
  • гиалуроновая кислота, которая входит в крем, филлер, коктейли, сертифицирована, она производится на трёх фабриках мира;
  • кожа может испытывать стресс.

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