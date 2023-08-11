Как омолодить кожу и правильно ухаживать за ней, обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Врач-косметолог, дерматовенеролог Регина Корнилова стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное из эфира:
- псковичкам назвали правильную формулу домашнего ухода за кожей;
- за кожей нужно ухаживать, как и за остальными частями тела. Кожа испытывает воздействие ежедневно, это и физические факторы: снег, дождь, солнце, ветер с пылью, – и химические факторы: кремы;
- моем лицо либо гелями, либо пенками;
- ежедневный уход предполагает очистку кожи утром и вечером;
- между дневным и ночным кремами практически нет разницы, можно пользоваться любым, который подходит типу кожи;
- врач посоветовала наносить все средства руками, а не спонжами;
- в последнее время существует тенденция прихода молодёжи к косметологу с целью правильного ухода за кожей;
- быстрые углеводы воздействуют на сальные железы, которые увеличивают свою выработку кожного сала – отсюда ранние угри;
- кожу нужно баловать;
- в салонах красоты можно делать лёгкие уходовые процедуры – чистки без внедрения в кожу, маски, массаж;
- лечебная косметика высокого уровня производится на заводах и имеет определённый ГОСТ;
- гиалуроновая кислота, которая входит в крем, филлер, коктейли, сертифицирована, она производится на трёх фабриках мира;
- кожа может испытывать стресс.
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