Псковский врач-косметолог: Кожу нужно баловать

20:01, 11 августа 2023, ПАИ

Кожу нужно баловать, заявила врач-косметолог, дерматовенеролог Регина Корнилова в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Я не устаю повторять, когда приходят к врачу, дерматологу, косметологу: красота должна быть безопасной. Но салоны красоты тоже имеют место: это тот средний уровень, когда человеку нужен быстрый уход», – объяснила она.

Специалист отметила, что в салонах красоты можно делать лёгкие уходовые процедуры – чистки без внедрения в кожу, маски, массаж, лёгкий пилинг. Как подчеркнула Регина Корнилова, это процедуры мгновенной красоты.

«Дня через два-три уже не будет видно какого-то особого эффекта, потому что эффект дают серьёзные процедуры, долгосрочные, но кратковременный эффект – это свежесть, можно себя порадовать, разгрузиться, полежать, отдохнуть, дать своему телу немножечко вкусностей. Кожу нужно баловать», – заметила Регина Корнилова.

По её словам, можно делать не только массаж лица, но и процедуры ухода за телом. Однако человек должен понимать, в какой салон красоты он идёт и что за специалист там будет, уточнила гостья эфира.