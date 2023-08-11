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С какого возраста нужно заботиться о красоте кожи лица, рассказала псковский врач-косметолог

С какого возраста нужно начинать заботиться о красоте своей кожи лица, рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Регина Корнилова в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Тема настолько интересная, потому что она многогранна. Она включает не только красоту и уход за телом и лицом, но это достаточно ёмкая наука, потому что красота – это прежде всего безопасность. И с какого возраста начинать ухаживать, это очень индивидуально», – сказала она.

Регина Корнилова объяснила, что в последнее время существует тенденция прихода молодёжи к косметологу с целью правильного ухода за кожей.

«Стали раньше обращаться и при опросе, осмотре, при более тщательном анамнезе ты понимаешь с чем это связано. На первый план выходит питание», – подчеркнула врач.

Гостья студии уточнила, что в последнее время количество потребляемых углеводов у населения увеличилось в несколько раз. Речь идёт именно о быстрых углеводах: булочки, фастфуды, перекусы, сладости, где используется очень много консервантов, усилителей вкуса, ароматизаторов, добавок.

«Быстрые углеводы воздействуют на сальные железы, которые увеличивают свою выработку кожного сала – отсюда ранние угри. То есть у подростков, у которых раньше угри наблюдались 20-40 лет назад в возрасте 15, 16, 17 лет, то сейчас уже обращаются с десятилетнего возраста», – заметила врач-косметолог.

По её словам, важно понимать, какими средствами подросткам нужно умываться, как ухаживать и в какой последовательности. «Это очень важно для того, чтобы в дальнейшем не возникли более грозные осложнения угревой сыпи, болезни – это пост-акне, с которыми бороться уже гораздо сложнее и проблематичнее», – заключила Регина Корнилова.

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