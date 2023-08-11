Псковичкам назвали правильную формулу домашнего ухода за кожей лица

17:41, 11 августа 2023, ПАИ

Правильную формулу домашнего ухода за кожей лица назвала врач-косметолог, дерматовенеролог Регина Корнилова в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«За кожей лица нужно ухаживать, как и за остальными частями тела. Кожа испытывает воздействие ежедневно, это и физические факторы – снег, дождь, солнце, ветер с пылью, и химические факторы – кремы. Поэтому, когда мы наносим крем, мы должны понимать, подходит он коже или не подходит», – рассказала она.

Врач-косметолог отметила, что ежедневный уход предполагает очистку кожи утром и вечером, а также подбор кремов. Регина Корнилова также подчеркнула, что тонизирование хорошо в том случае, когда нет возможности помыть кожу, например в дороге.

«Чем мы моем кожу? Моем либо гелями, либо пенками. Мылом не надо мыть, потому что у него не такой pH. Чтобы смыть грязь и пыль, в состав должны входить специальные омыляющие средства», – сказала она и добавила, что при уходе должна быть хорошая, очищенная вода.

По словам гостьи студии, между дневным и ночным кремом практически нет разницы и можно пользоваться любым, который подходит типу кожи. «У нас три типа кожи: жирная-комбинированная, сухая и нормальная. Нормальной кожи очень мало, сухой – примерно 30 %, и остальная – жирная-комбинированная. Это всё опять же связано с питанием <…>. Но мы рождаемся с этим типом кожи, и этот тип кожи остаётся с нами на всю жизнь», – объяснила Регина Корнилова.

Если для жирной кожи кремы тонкие, прозрачные, лёгкие, то для сухой кожи используют жирный крем. Также специалист уточнила, что крем для век наносится только на нижнее веко, так как верхнее веко не участвует в формировании морщин. Если нанести крем на верхнее веко, то это может поспособствовать утренним отёкам. Для век кремы должны быть очень лёгкие, так как это самая тонкая кожа на лице.

Также врач посоветовала наносить все средства руками, а не спонжами, так как остатки крема на спонже дают «пищу для микробов». Этот совет касается также и декоративной косметики.