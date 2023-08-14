ФОТОРЕПОРТАЖ. Концерт в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря в Зелёном театре Пскова

Концерт в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря прошёл в Зеленом театре Пскова. Для гостей выступили артисты и детские коллективы из Пскова и Печор, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. В числе приглашённых исполнителей были Родион Газманов, сын Олега Газманова, и детский театр-студия «Непоседы». Концерт прошёл по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона, а также при поддержке Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и молодёжного центра Пскова.

Какие эмоции от мероприятия получили его гости, смотрите в нашем фоторепортаже.