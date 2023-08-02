Сын Олега Газманова выступит в Пскове 13 августа

16:10, 02 августа 2023, ПАИ

Концерт, посвящённый юбилею Псково-Печерского монастыря, пройдёт в Зелёном театре Пскова 13 августа в 17:00, сообщается в группе «Духовное направление МЦ».

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На концерте выступят Родион Газманов, детский театр-студия «Непоседы» и другие.

Отметим, что концерт проходит по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона, а также при поддержке Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и молодёжного центра Пскова.

Бесплатные пригласительные на концерт доступны в молодёжном центре Пскова на улице Максима Горького, 15.