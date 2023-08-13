Концерт в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря прошёл в Зеленом театре Пскова

22:00, 13 августа 2023, ПАИ

Концерт в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря прошёл в Зеленом театре Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.

На сцене выступили детские коллективы Пскова и Печор, а также приглашённые артисты из Москвы и Санкт-Петербурга. Звёздными гостями мероприятия стали Родион Газманов и детский театр-студия «Непоседы».

Напомним, что концерт прошёл по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона, а также при поддержке Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и молодёжного центра Пскова.

Ранее также сообщалось, что на концерте выступят порядка 60 детей из различных коллективов.