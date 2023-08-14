Алеся Михачёва: Всё больше псковичей участвует в сборе гумпомощи для мирного населения Херсонщины

18:10, 14 августа 2023, ПАИ

Сбор гуманитарной помощи для мирного населения Херсонщины продолжается в Псковской области. Об этом ПАИ рассказала депутат Псковской городской Думы, руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачёва.

«Мы видим, что сбор не останавливается. Люди приносят, уточняют потребности. Всё больше псковичей включается в поддержку как военнослужащих, так и мирных граждан», – подчеркнула она.

По словам Алеси Михачёвой, в первую очередь идёт сбор канцелярских товаров для школьников, а также пластиковых и резиновых игрушек для воспитанников детских садов. Важно, чтобы игрушки могли подлежать обработке.

Планируется, что сбор гуманитарной помощи продлится до 24 августа.

Вещи можно принести по адресу: Псков, улица Конная, 2. Также разработана интерактивная карта пунктов сбора гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и жителей освобождённых территорий.

Ранее адресные посылки псковичи отправили участникам СВО из 1009-го полка.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.