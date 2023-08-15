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Политика

Игорь Сопов перечислил новшества в избирательной системе Псковской области

О появлении в регионе собственных технологических новаций, облегчающих работу избирательной системы, рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Важная особенность нашего видеонаблюдения [на участках. – ПАИ] в том, что мы не покупаем услуги монополистов. Совместно с «цифровым» управлением правительства области разработали собственную систему: у нас есть и видеонаблюдение, и видеорегистрация. Количество камер, которые будут наблюдать в режиме онлайн и транслировать информацию на закрытый портал, равняется такому же количеству, что в федеральную кампанию 2021 года», – отметил он.

Кроме того, в этом году оптимизируется система передачи данных и подсчёта голосов. Так, была создана программа ССД УИК [система сбора данных участковых избирательных комиссий. – ПАИ].

«Теперь данные по итогам голосования передаём не по телефонному звонку, как это было раньше. Обычно мы начинали созваниваться за 30-45 минут с нашими УИК, чтобы собирать данные на время голосования на 10:00, на 12:00 и так далее, и потом по итогам. А сейчас у нас есть единая программа, есть один оператор этой программы в УИК, который данные вбивает в общую табличку. И мы в течение пяти – семи минут со всех участков всего района видим общий итог, который подсчитывается автоматически», – разъяснил гость студии.

Игорь Сопов также добавил, что программу предложил член молодёжной избирательной комиссии Псковской области Илья Никитин. Он приезжал с проектом на всероссийский конкурс ЦИК и победил. «Эту программу мы сейчас внедрили по всей Псковской области», – заключил председатель региональной избирательной комиссии.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» до 4 сентября.

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