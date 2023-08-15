Адресные посылки передали псковским мобилизованным

18:02, 15 августа 2023, ПАИ

Заместитель главы Локнянского района Иван Белугин передал адресные посылки псковским мобилизованным, которые проходят службу в Новой Каховке и Геническе Херсонской области, сообщает Telegram-канал ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Все адресные посылки благополучно доставили. Кроме того, военнослужащим передали 17 маскировочных сетей, которые специально сплели вручную жители Локнянского района, активисты штаба «Мы вместе».

В гуманитарный центр в Геническе из Псковской области передали книги, вещи, продукты, средства личной гигиены, игрушки, антисептические средства для медицинских учреждений. Всё будет распределено между теми, кто в этой помощи нуждается.

Отметим, что гуманитарные грузы из Псковской области в новые регионы России отправляются практически еженедельно. Ранее сообщалось, что на передовую отправили партию гуманитарной помощи весом более 60 тонн.

Псковичи также оказывают моральную поддержку бойцам в зоне СВО. Например, в рамках фестиваля «Русское лето. ZaРоссию», который прошёл в Финском парке Пскова 12 августа, работали интерактивные площадки, на которых жители города могли отправить письмо военнослужащим на фронт или записать видеообращение в поддержку военных.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.