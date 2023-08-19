В деревне Хредино Струго-Красненского района отметили День деревни

20:40, 19 августа 2023, ПАИ

День деревни отметили в деревне Хредино Новосельской волости сегодня, 19 августа. Об этом пишет районная газета «Струги».

В зрительском зале Хрединского сельского дома культуры собрались местные жители и приезжие гости. С праздником жителей поздравила организатор торжества – руководитель СДК Елена Быстрякова, а также председатель районного Совета ветеранов Любовь Яковлева.

По традиции на празднике чествовали появившихся в этом году малышей, долгожителей, а также семьи, которые прожили вместе не один десяток лет.

На концерте выступали артисты из местного Дома культуры, солистка районного ДК Галина Романченко и танцовщица Галина Москаленко. Также для гостей выступили дети, которые показывали сцены, пели песни, танцевали и показывали фокусы.

«В зале Дома культуры в этот день было весело, по-домашнему тепло и уютно. Зрители не жалели ладошек для артистов. А некоторые подпевали и подтанцовывали. Детвора не только концерт смотрела, но ещё резвилась на батутах, которые работали на улице. Красоты и праздничности придали мероприятию удивительно красивые букеты, которые принесли жители деревни на конкурс. А в конце все вместе пили чай с вкусными пирогами», – рассказали в газете.