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Общество

Депутат облсобрания: Псковский район на глазах преображается

«Псковский район на глазах преображается, крупные населённые пункты меняются благодаря национальным проектам и программам, которые успешно работают в области. Это и «Формирование комфортной городской среды», это и активно поддерживаемая программа, инициатором которой был Михаил Юрьевич, – программа ТОСов», – напомнил зампредседателя комитета по экономической политике Собрания Владимир Кузь, комментируя итоги рабочего выезда в Псковский район. 21 августа депутат посетил несколько объектов в деревне Соловьи вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым, спикером Собрания Александром Котовым и главой района Натальей Фёдоровой.

Фото: пресс-служба Правительства Псковской области. На фото: Владимир Кузь

«ТОСы на территории Псковского района активно развиваются, люди принимают участие и делают свои населённые пункты более комфортными, спортивными и привлекательными для самих себя. Это особенно важно в сельской местности, которая на первый взгляд немного проигрывает в сравнении с большими городами, когда речь идёт об участии в масштабных программах. Но люди берут инициативу в свои руки и создают ТОСы. Сегодня на встрече с активом района Михаил Ведерников пообещал, что программа поддержки ТОСов продолжится, сворачивать её не только не будут – напротив, конкурс будет проходить в два этапа, чтобы инструмент стал ещё более доступным», – отметил Владимир Кузь.


По словам депутата, кто бы что ни говорил о демографии, в Псковском районе численность населения постоянно увеличивается, что подтверждает статистика. «Появляется больше детишек – им нужно где-то играть, заниматься, это становится логичным стимулом развития территорий. Люди делают свою жизнь краше, лучше и спортивнее», – добавил Владимир Кузь.

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