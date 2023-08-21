Строительство умной площадки в деревне Соловьи Псковского района планируют завершить до 15 сентября

11:43, 21 августа 2023, ПАИ

Готовность умной спортивной площадки в деревне Соловьи Псковского района оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в муниципалитет сегодня, 21 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Спортплощадку оборудуют футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками, круговой 200-метровой беговой дорожкой, трибунами на сто человек.

Подрядчик обещает выполнить работы до 15 сентября.

Отметим, что оборудование для умной спортивной площадки было приобретено за счёт федерального и областного бюджетов на сумму 26,3 млн рублей в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт».

Ранее глава Псковского района Наталья Фёдорова заявила, что строительство умной площадки идёт хорошими темпами.