Борис Елкин поздравил псковичей с Днём государственного флага РФ

10:51, 22 августа 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил псковичей с Днём государственного флага РФ и пригласил на «Хоровод дружбы» в честь праздника. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Сегодня мы отмечаем День государственного флага РФ – символа единства и силы великой России! Этот день напоминает нам о нашей истории и о тех, кто сегодня отстаивает независимость и свободу нашей страны. Поздравляю псковичей с этим праздником, желаю всем нам любви к России, мира и процветания!» – говорится в сообщении.

Борис Елкин также пригласил псковичей поучаствовать в «Хороводе дружбы» вокруг Псковского кремля. Мероприятие пройдёт на набережных Великой и Псковы. Сбор в 18:30. «В честь праздника возьмёмся за руки и встанем в один огромный «Хоровод дружбы» вокруг Псковского кремля!» – написал глава города.

Отметим, организаторы массовой акции «Хоровод дружбы» в Пскове подготовили для участников необычное завершение мероприятия.