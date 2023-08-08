Необычный сюрприз ждёт участников «Хоровода дружбы» в Пскове
Организаторы массовой акции «Хоровод дружбы» в Пскове подготовили для участников интересное завершение мероприятия. Об этом рассказал директор АНО «Время творить» Алексей Иванов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
По замыслу организаторов, участники акции пройдут единым хороводом вокруг Псковского кремля 22 августа. Среди участников будут представители разных народностей, проживающие в Псковской области. После праздничного шествия на площадке у устья реки Псковы состоится концертная программа с участием народных творческих коллективов Псковской области. Всего планируется привлечь к участию более 1 400 жителей и гостей Пскова.
«Дополнительно будет организован сюрприз в конце данного мероприятия. Сами участники смогут увидеть и узнать о нём уже по завершении мероприятия», – сказал Алексей Иванов.
Пока подробности сюрприза держатся в секрете.
Отметим, что «Хоровод дружбы» состоится в Пскове 22 августа.