Необычный сюрприз ждёт участников «Хоровода дружбы» в Пскове

21:02, 08 августа 2023, ПАИ

Организаторы массовой акции «Хоровод дружбы» в Пскове подготовили для участников интересное завершение мероприятия. Об этом рассказал директор АНО «Время творить» Алексей Иванов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По замыслу организаторов, участники акции пройдут единым хороводом вокруг Псковского кремля 22 августа. Среди участников будут представители разных народностей, проживающие в Псковской области. После праздничного шествия на площадке у устья реки Псковы состоится концертная программа с участием народных творческих коллективов Псковской области. Всего планируется привлечь к участию более 1 400 жителей и гостей Пскова.

«Дополнительно будет организован сюрприз в конце данного мероприятия. Сами участники смогут увидеть и узнать о нём уже по завершении мероприятия», – сказал Алексей Иванов.

Пока подробности сюрприза держатся в секрете.

Отметим, что «Хоровод дружбы» состоится в Пскове 22 августа.