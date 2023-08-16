Огромный хоровод вокруг кремля организуют в Пскове в День флага

11:57, 16 августа 2023, ПАИ

Самый масштабный в истории Псковской области хоровод пройдёт вокруг кремля в Пскове 22 августа в 19:00. Как сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона, событие приурочено ко Дню российского флага.

В этот день за руки возьмутся жители города, а также представители национальных диаспор, проживающих в Псковской области. Ориентировочно в акции примут участие более 1,5 тысячи человек. Они пройдут по пешеходным дорожкам вокруг Псковского кремля в музыкальном сопровождении из произведений разных национальностей. В завершение на площадке в устье реки Псковы пройдёт праздничный концерт с участием местных творческих коллективов.

Принять участие в акции смогут жители Пскова и районов области. Специальную заявку на участие в хороводе подавать не надо, присоединиться все желающие смогут непосредственно в день проведения акции. За час до начала мероприятия, в 18:00, будут открыты пункты сбора. Их будет восемь. Основной – у надписи «Россия начинается здесь».

Отметим, что организаторы массовой акции «Хоровод дружбы» в Пскове подготовили для участников сюрприз.