Филиал Русского музея откроют в Печорах

18:06, 22 августа 2023, ПАИ

Филиал Русского музея откроют в Печорах. Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе пресс-конференции, посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, передаёт корреспондент ПАИ.

Митрополит Тихон рассказал, что наместник Псково‑Печерского монастыря отец Алипий (Воронов) собирал коллекцию картин в 60–70-х годах XX века вместе с искусствоведом Саввой Ямщиковым. Они скупали картины Питера Рубенса, Ивана Айвазовского и Исаака Левитана. В итоге у отца Алипия осталась огромная коллекция картин, и большую её часть он отдал в Русский музей в Санкт-Петербурге и в Псковский музей-заповедник.

«Мы сделаем в городе Печоры филиал крупнейшего музея, крупнейшей картинной галереи в России: это Русский музей, созданный ещё Александром III. Мы отремонтировали большой дом – бывшую гостиницу, сделали там всё необходимое для температурно-влажностного режима, экспонирования, выставили свет и прочее. И 28 августа у нас будут свезены туда все картины из Русского музея и Псковского государственного музея для экспонирования здесь у нас. Не навсегда. Больше года продлится экспонирование этих шедевров», – сообщил владыка.

Митрополит добавил, что после этого картины увезут обратно в Псков и Санкт-Петербург. Их заменят другими экспонатами из Русского музея, выставка будет меняться ежегодно.

Отметим, что новое здание, где будет размещён филиал Русского музея, расположено неподалеку от Соборной площади города. Для печерян вход в музей будет бесплатным, а для паломников и псковичей – платным.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 миллиарда рублей.

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.