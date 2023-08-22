Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Филиал Русского музея откроют в Печорах

Филиал Русского музея откроют в Печорах. Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе пресс-конференции, посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, передаёт корреспондент ПАИ.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон. Фото: Андрей Степанов

Митрополит Тихон рассказал, что наместник Псково‑Печерского монастыря отец Алипий (Воронов) собирал коллекцию картин в 60–70-х годах XX века вместе с искусствоведом Саввой Ямщиковым. Они скупали картины Питера Рубенса, Ивана Айвазовского и Исаака Левитана. В итоге у отца Алипия осталась огромная коллекция картин, и большую её часть он отдал в Русский музей в Санкт-Петербурге и в Псковский музей-заповедник.

«Мы сделаем в городе Печоры филиал крупнейшего музея, крупнейшей картинной галереи в России: это Русский музей, созданный ещё Александром III. Мы отремонтировали большой дом – бывшую гостиницу, сделали там всё необходимое для температурно-влажностного режима, экспонирования, выставили свет и прочее. И 28 августа у нас будут свезены туда все картины из Русского музея и Псковского государственного музея для экспонирования здесь у нас. Не навсегда. Больше года продлится экспонирование этих шедевров», – сообщил владыка.

Митрополит добавил, что после этого картины увезут обратно в Псков и Санкт-Петербург. Их заменят другими экспонатами из Русского музея, выставка будет меняться ежегодно.

Отметим, что новое здание, где будет размещён филиал Русского музея, расположено неподалеку от Соборной площади города. Для печерян вход в музей будет бесплатным, а для паломников и псковичей – платным.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 миллиарда рублей

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 августа 2023

Более 20 тысяч паломников посетят Псково-Печерский монастырь в честь его 550-летия

22 августа 2023

Митрополит Тихон посетил приходы Плюсского благочиния

22 августа 2023

В акции «Хоровод дружбы» приняли участие более 4 тысяч человек в Пскове

22 августа 2023

55 государственных и региональных наград вручили псковичам в День Государственного флага РФ

22 августа 2023

Псковские полицейские посетили детский лагерь «Радуга»

22 августа 2023

Московские реконструкторы организуют рекрутскую школу на празднике «Воевода Шуйский» в Пскове

22 августа 2023

Автопробег состоялся в Псковском районе в честь Дня Государственного флага России

22 августа 2023

Вера Кондратьева: ТОС – наши помощники


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...