Печоры-550: кто будет обеспечивать безопасность на праздновании

23:30, 26 августа 2023, ПАИ

Престольный праздник Успения Божией Матери пройдёт в Псково-Печерском монастыре 28 августа. Также в этом году монастырь отмечает 550-летие со дня основания. В этот день монастырь ждёт около 20 тысяч гостей, в связи с чем редакция ПАИ подготовила ответы на самые важные вопросы, связанные с праздником. В этом материале мы расскажем, кто будет обеспечивать безопасность на праздновании.

Охрана будет осуществляться силами полиции, Госавтоинспекции, службы охраны монастыря и казачества. Ежедневно все локации будут проходить кинологи со служебно-разыскными собаками. Об этом сообщает УМВД России по Псковской области.

Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направило более 1,4 миллиарда рублей.

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.

Добавим, что митрополит Псковский и Порховский Тихон подробно ответил на вопросы в ходе пресс-конференции, посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Больше новостей о праздновании можно увидеть в специальном сюжете ПАИ.