Псково-Печерский монастырь накануне Успения Богородицы утопает в цветах
Псково-Печерский монастырь накануне Успения Богородицы утопает в цветах и травах. Сегодня в течение нескольких часов верующие украшали территорию обители, где уже завтра пройдёт престольный праздник. А сегодня вечером по дороге из цветов пронесут чудотворную икону Успения Пресвятой Богородицы.
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
В ожидании этого в монастыре уже собрались сотни верующих.
В этом году Псково-Печерский монастырь отмечает ещё и 550-летие со дня основания. В обители ожидают около 20 тысяч гостей. Редакция ПАИ подготовила ответы на самые важные вопросы, связанные с праздником. Подробнее обо всём – в инфографике.
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