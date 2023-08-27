Псково-Печерский монастырь накануне Успения Богородицы утопает в цветах

16:49, 27 августа 2023, ПАИ

Псково-Печерский монастырь накануне Успения Богородицы утопает в цветах и травах. Сегодня в течение нескольких часов верующие украшали территорию обители, где уже завтра пройдёт престольный праздник. А сегодня вечером по дороге из цветов пронесут чудотворную икону Успения Пресвятой Богородицы.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





























В ожидании этого в монастыре уже собрались сотни верующих.

В этом году Псково-Печерский монастырь отмечает ещё и 550-летие со дня основания. В обители ожидают около 20 тысяч гостей. Редакция ПАИ подготовила ответы на самые важные вопросы, связанные с праздником. Подробнее обо всём – в инфографике.