ФОТОРЕПОРТАЖ. Фестиваль «Высоко в небо» в Пскове

Фестиваль «Высоко в небо» прошёл на поляне у Кузнецкого моста в Пскове сегодня, 27 августа.

Об этом – в нашем фоторепортаже.

Напомним, что фестиваль организовали на средства городского гранта. Проект «Высоко в небо» стал победителем конкурса «Есть идея» в номинации «Патриотика». Его автором является Екатерина Ломанова, председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Она рассказала, что проект призван объединить семьи военнослужащих и мобилизованных граждан, а также молодые семьи Пскова. На реализацию проекта Екатерина получила грант 100 тысяч рублей из городского бюджета.