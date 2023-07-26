Итоги конкурса «Есть идея» подвели в Пскове

12:59, 26 июля 2023, ПАИ

Подведены итоги конкурса социально значимых молодёжных проектов «Есть идея». Его участниками стали шесть псковичей, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Конкурсанты представили работы в пяти номинациях. На реализацию своих проектов пять победителей получат гранты в 100 тысяч рублей из городского бюджета:

– в номинации «Патриотика» – Екатерина Ломанова с проектом «Высоко в небо»;

– в номинации «Добровольчество» – София Егорова с проектом «Псковская краеведческая азбука»;

– в номинации «Профориентация» – Ирина Щеголева с проектом «Твой профориентир»;

– в номинации «Информационные технологии» – Алексей Степанов с проектом «Профессии будущего уже сейчас»;

– в номинации «Организация досуга «трудных «подростков» – Светлана Герусова с проектом «Другой подход».

«Поздравляю победителей конкурса и желаю успешной реализации проектов!» – написал глава Пскова.