Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Итоги конкурса «Есть идея» подвели в Пскове

Подведены итоги конкурса социально значимых молодёжных проектов «Есть идея». Его участниками стали шесть псковичей, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала Бориса Елкина

Конкурсанты представили работы в пяти номинациях. На реализацию своих проектов пять победителей получат гранты в 100 тысяч рублей из городского бюджета:

– в номинации «Патриотика» – Екатерина Ломанова с проектом «Высоко в небо»;

– в номинации «Добровольчество» – София Егорова с проектом «Псковская краеведческая азбука»;

– в номинации «Профориентация» – Ирина Щеголева с проектом «Твой профориентир»;

– в номинации «Информационные технологии» – Алексей Степанов с проектом «Профессии будущего уже сейчас»;

– в номинации «Организация досуга «трудных «подростков» – Светлана Герусова с проектом «Другой подход».

«Поздравляю победителей конкурса и желаю успешной реализации проектов!» – написал глава Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 июля 2023

Развить свой бизнес смогут псковские женщины-предприниматели с помощью акселератора Lady007

26 июля 2023

Каким будет август в Псковской области, рассказала метеоролог

26 июля 2023

Любой прогноз погоды оправдывается – Тала Нещадимова

26 июля 2023

Итоги конкурса «Есть идея» подвели в Пскове

26 июля 2023

Бизнес-акселератор Lady007 открылся в Псковской области

26 июля 2023

Студенты из Гродно поделились впечатлениями о прохождении практики в ПсковГУ

26 июля 2023

О погоде в августе расскажет Тала Нещадимова в медиацентре ПАИ

26 июля 2023

Александр Голышев: Избирательная кампания этого года – важнейшее событие в Псковской области


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...