«Есть идея»: молодые псковичи рассказали о своих проектах

09:17, 04 августа 2023, ПАИ

По 100 тысяч рублей на реализацию своих проектов получат пять молодых псковичей. Деньги им выделят из бюджета города в рамках конкурса социально значимых молодёжных проектов «Есть идея», пишет «Псковская правда».

Председатель молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Екатерина Ломанова участвовала в конкурсе с проектом «Высоко в небо». Она рассказала, что проект призван объединить семьи военнослужащих и мобилизованных граждан, а также молодые семьи Пскова. Для этого они запустят сотни воздушных змеев в небо как символ мира и единения.

Также в конкурсе приняла участие Ирина Щеголева с проектом «Профориентир». Девушка рассказала, что в рамках проекта предполагается проведение профориентационного диагностического компьютерного тестирования для школьников.

Помимо этого, есть ещё один проект, который победил в конкурсе, – это «Псковская краеведческая азбука». Его разработала псковский экскурсовод София Егорова. Сама азбука, по словам девушки, будет ориентирована на младших и средних школьников.

Подробнее читайте по ссылке.