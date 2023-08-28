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Общество

В Печорах состоялось спецгашение марки к 550-летию обители

Спецгашение почтовой марки, посвящённой 550-летию Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры, состоялось сегодня, 28 августа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: официальный Telegram-канал Псковской области

Напомним, что сегодня в честь празднования 550-летия со дня основания Псково-Печерского монастыря прошла божественная литургия.

В рамках празднования юбилея обители в Печорах состоялось открытие первого в России памятника бабушке и памятника Псково-Печерским старцам. Также сегодня в Печорах открылся филиал Русского музея.

Добавим, что митрополит Псковский и Порховский Тихон подробно ответил на вопросы в ходе пресс-конференции, посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Больше новостей о праздновании можно увидеть в специальном сюжете ПАИ.

Отметим, что интервью с владыкой Тихоном можно прочитать по ссылке.

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