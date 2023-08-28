Митрополит Тихон освятил памятник Псково-Печерским старцам
Памятник Псково-Печерским старцам освятил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Торжественная церемония прошла на Соборной площади города в рамках празднования 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, сегодня, 28 августа, передаёт корреспондент ПАИ.
Скульптурная композиция «Наши псково-печерские подвижники» состоит из девяти фигур старцев Псково-Печерского монастыря: архимандрита Иоанна (Крестьянкина), архимандрита Алипия (Воронова), архимандрита Серафима (Розенберга), архимандрита Нафанаила (Поспелова), архимандрита Феофана (Молявко), архимандрита Адриана (Кирсанова), архимандрита Михаила, архимандрита Симеона, архимандрита Саввы.
Кроме того, владыка освятил мозаику с изображением Пресвятой Богородицы, которую разместили над Святыми вратами Псково-Печерского монастыря.
Сегодня в Печорах также открыли первый в России памятник бабушке. Ранее сообщалось, что божественная литургия проходит в Псково-Печерском монастыре.
Добавим, что митрополит Псковский и Порховский Тихон подробно ответил на вопросы в ходе пресс-конференции, посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Больше новостей о праздновании можно увидеть в специальном сюжете ПАИ.
Отметим, что интервью с владыкой Тихоном можно прочитать по ссылке.
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