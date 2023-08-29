ФОТОРЕПОРТАЖ. Открытие филиала Русского музея в Печорах

Открытие филиала Русского музея прошло в Печорах 28 августа. Первой выставкой филиала стала «Коллекция архимандрита Алипия (Воронова)». Её открытие приурочено к 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Также в рамках мероприятия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по решению патриарха Московского и всея Руси Кирилла наградили орденом преподобного Сергия Радонежского.

Помимо этого, в этот же день в Печорах состоялось спецгашение почтовой марки, посвящённой 550-летию обители.

Как прошло мероприятие, смотрите в нашем специальном фоторепортаже.