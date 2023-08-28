Михаила Ведерникова наградили орденом Сергия Радонежского

16:37, 28 августа 2023, ПАИ

Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по решению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла наградили орденом преподобного Сергия Радонежского. Значимую общецерковную награду главе региона за всестороннюю и деятельную помощь Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю вручил митрополит Псковский и Порховский Тихон сегодня, 28 августа, в рамках празднования 550-летия обители и слободы Печоры, передаёт корреспондент ПАИ.

Напомним, что сегодня прошла божественная литургия в честь православного праздника Успения Пресвятой Богородицы и празднования 550-летия обители. Помимо этого, после был совершён большой крестный ход вокруг монастыря. Также в рамках празднования в Печорах открыли филиал Русского музея и два памятника: бабушке и монастырским старцам.

Отметим, что при поддержке правительства Псковской области и личном участии губернатора региона Михаила Ведерников реализуется масштабный проект по ремонту и реконструкции древнего монастыря и города Печоры. Работы планируется завершить в 2024 году.

Добавим, что митрополит Псковский и Порховский Тихон подробно ответил на вопросы в ходе пресс-конференции, посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Больше новостей о праздновании можно увидеть в специальном сюжете ПАИ.

Отметим, что интервью с владыкой Тихоном можно прочитать по ссылке.