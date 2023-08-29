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Политика

Александр Котов: Если решаешь участвовать в выборах, кампанию надо вести с полной отдачей сил

Если политик решает участвовать в выборах, то должен проводить кампанию с полной отдачей сил, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM). 

Фото ПАИ

«Сказать, что мои коллеги по Собранию [в выборах губернатора участвуют депутаты Пётр Алексеенко от КПРФ и Антон Минаков от ЛДПР. - ПАИ] полностью погружены, я не могу. Видно, кто насколько погружен в избирательную кампанию, кто как её ведёт, кто как настроен. Всему, наверное, есть объяснение. Но моя позиция такова: если уж решил участвовать в выборах, неважно в каких, в качестве кандидата, нужно делать это с полной отдачей сил».

Александр Котов предположил, что невысокая активность Алексеенко и Минакова, возможно, связана с тем, что, по их мнению, «победитель предрешён». «Объективно сегодня у действующего губернатора Михаила Ведерникова высокий рейтинг. Это подтверждают все социологические опросы. Но, повторюсь, если решил участвовать, нужно сделать всё необходимое для того, чтобы победить, и набрать наибольшее количество голосов в качестве поддержки. Этот багаж потом пригодится для работы», - уверен Александр Котов.

При этом, отметил спикер Собрания депутатов, сохраняется и интрига «кто станет вторым».

«При всей критике предвыборной деятельности кандидатов надо сказать, что ЛДПР поактивнее и кампания у них более прагматичная, - дал оценку Александр Котов. -  А коллеги из КПРФ пытаются народ позвать туда, как им кажется, где было хорошо. Но так не бывает. Даже если в прошлом было хорошо, нельзя звать в прошлое, надо звать в будущее, надо говорить о том, что будет происходить, какие перемены нас ожидают в том случае, если представитель той или иной партии окажется у руля региона. Вообще, есть такая теория у политтехнологов, что сколько угодно можно говорить о прошлом, о достижениях – и это важно, это подчёркивает предыдущую работу, но всегда нужно обещать в хорошем смысле этого слова. Не раздавать пустые обещания, а говорить о том, что будет впереди».

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