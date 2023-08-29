Почему оппозиционные кандидаты в губернаторы не называют членов своей потенциальной команды, объяснил Александр Котов

17:54, 29 августа 2023, ПАИ

Почему оппозиционные кандидаты в губернаторы не называют членов своей потенциальной команды, рассказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Вы поднимаете важный вопрос. Люди в том числе и по этому оценивают: кто рядом с кандидатом? Кого он с собой приведёт, когда, предположим, станет победителем и возглавит регион? А этих людей нет. Соответственно, возникает вопрос: что это за команда? Если бы эти люди были, была бы возможность оценить, кто это такие, насколько они опытные, насколько можно им доверять. А это вот такая серьёзная составляющая, часть избирательной кампании. К сожалению, её [у оппозиционных кандидатов. – ПАИ] нет», – отметил Александр Котов.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.

Добавим, что на пост губернатора Псковской области претендуют четыре зарегистрированных кандидата: Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).