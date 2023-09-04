Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Заболеваемость ОРВИ в Пскове незначительно выросла – Роспотребнадзор

Заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей выросла на 2,8% Пскове. Об этом ПАИ сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Так, в Пскове зарегистрирован 671 случай, что ниже недельного порогового уровня на 21,2 %. «В Псковской области на 35 неделе 2023 года по области заболеваемость ОРВИ осталась на уровне предыдущей недели. Зарегистрировано 1278 случаев, что ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 54 %», – отметили в управлении. 

В Роспотребнадзоре уточнили, что среднеобластной уровень заболеваемости превышен в трёх муниципальных образованиях: в Великих Луках, Пскове и Дновском районе.

Количество госпитализированных лиц с симптомами острых респираторных вирусных инфекций – 21, что составило 1,6 % от количества заболевших.

По результатам лабораторных исследований специалисты не обнаружили вирусы гриппа. Помимо этого, из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии на прошедшей неделе сотрудники управления выделили аденовирусы – 33,3 %, риновирусы – 33,3 %, сезонные коронавирусы – 33,3 %.

Также в регионе зарегистрировали восемь случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе в Пскове – три случая. «Среди сезонных ОРВИ грипп протекает с наиболее выраженной клинической картиной и опасен серьезными осложнениями: синуситы, бронхиты, отиты, пневмонии, обострение и усугубление хронических заболеваний», – отметили в Роспотребнадзоре.

Напомним, более 120 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Псковскую область. Добавим, что вакцинация против гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 сентября 2023

Творческий вечер члена Союза писателей России состоится в псковской библиотеке

04 сентября 2023

Специалисты расскажут псковичам, как выполнить работы по капремонту

04 сентября 2023

Заседание Совета парламентского Собрания Союза Белоруссии и России прошло в Пскове. Главное

04 сентября 2023

Почти полтора миллиарда рублей заработали самозанятые Псковской области

04 сентября 2023

Заболеваемость ОРВИ в Пскове незначительно выросла – Роспотребнадзор

04 сентября 2023

Псковские профсоюзы оказали поддержку региональному киберфестивалю

04 сентября 2023

Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО прошёл в Пыталово

04 сентября 2023

Форум для самозанятых «Самолёт 2023» прошёл в Псковской области


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...