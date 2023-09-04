Заболеваемость ОРВИ в Пскове незначительно выросла – Роспотребнадзор
Заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей выросла на 2,8% Пскове. Об этом ПАИ сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.
Так, в Пскове зарегистрирован 671 случай, что ниже недельного порогового уровня на 21,2 %. «В Псковской области на 35 неделе 2023 года по области заболеваемость ОРВИ осталась на уровне предыдущей недели. Зарегистрировано 1278 случаев, что ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 54 %», – отметили в управлении.
В Роспотребнадзоре уточнили, что среднеобластной уровень заболеваемости превышен в трёх муниципальных образованиях: в Великих Луках, Пскове и Дновском районе.
Количество госпитализированных лиц с симптомами острых респираторных вирусных инфекций – 21, что составило 1,6 % от количества заболевших.
По результатам лабораторных исследований специалисты не обнаружили вирусы гриппа. Помимо этого, из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии на прошедшей неделе сотрудники управления выделили аденовирусы – 33,3 %, риновирусы – 33,3 %, сезонные коронавирусы – 33,3 %.
Также в регионе зарегистрировали восемь случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе в Пскове – три случая. «Среди сезонных ОРВИ грипп протекает с наиболее выраженной клинической картиной и опасен серьезными осложнениями: синуситы, бронхиты, отиты, пневмонии, обострение и усугубление хронических заболеваний», – отметили в Роспотребнадзоре.
Напомним, более 120 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Псковскую область. Добавим, что вакцинация против гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок.
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