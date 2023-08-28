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Общество

Более 120 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Псковскую область

Порядка 83 тысяч доз взрослой и 36 тысяч доз детской вакцины перераспределили между медицинскими организациями Псковской области. Городские и районные поликлиники в скором времени начнут проводить вакцинацию населения. Об этом сообщили в Telegram-канале областного комитета по здравоохранению.

Фото: ПАИ

Чтобы сделать прививку, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

В комитете напомнили, что проведение прививок рекомендовано ежегодно в предсезонный период активизации распространения вирусов гриппа. Введение вакцины против гриппа позволяет подготовить организм к встрече с вирусом и снизить риск заболеваемости и возникновения осложнений после перенесённой гриппозной инфекции. Вакцинация вызывает формирование высокого уровня специфического иммунитета против гриппа.

Напомним, что ранее об иммунизации населения рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Отметим, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».

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