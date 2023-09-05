45% псковичей уважают своё начальство – опрос

09:50, 05 сентября 2023, ПАИ

Почти половина псковичей уважают своего начальника, выяснил сервис SuperJob по итогам опроса, проведённого среди жителей Пскова, имеющих постоянную работу и руководство.

45 % работающих псковичей уважают своего непосредственного руководителя, причём женщины испытывают такое чувство чаще мужчин (48 и 42 % соответственно).

Мужчины чаще женщин говорили о равнодушии по отношению к начальству (30 и 24 %). В общей же сложности о безразличном отношении рассказали 27 % горожан.

Симпатию к начальнику испытывают 10 % опрошенных. О том, что ненавидят руководство, рассказали 8 % респондентов. Лишь 1 % псковичей испытывает любовь к своему непосредственному руководителю.