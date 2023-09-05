Более 60% проживающих в Латвии россиян провалили языковой экзамен

20:25, 05 сентября 2023, ПАИ

Более 60 % россиян, проживающих в Латвии, не смогли с первой попытки сдать экзамен по латышскому языку, необходимый для продления постоянного вида на жительство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственный центр содержания образования (ГЦСО).

Сообщается, что с первой попытки языковой экзамен сдали 39 % россиян.

Всего на экзамен зарегистрировалось более 13 тысяч граждан России, а сдало его более 11 тысяч.

Ранее Сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трёх лет, при котором русский язык можно изучать только в качестве «языка меньшинства». Примечательно, что в Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, 40 % из которых – русскоязычные. При этом государственный язык в стране только один – латышский, в то время как русский имеет статус иностранного.

В августе прошлого года кабинет министров Латвии решил продлевать временные виды на жительство россиянам лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать только при условии сдачи языкового экзамена на уровне не ниже А2. Не сдавшие экзамен россияне должны покинуть страну.