Эксперты назвали условия усиления мощности станций сотовой связи в приграничных районах Псковской области

18:20, 06 сентября 2023, ПАИ

В России планируют приостановить действия международных соглашений, не позволяющих в данный момент усилить ТВ, радио и мощность передатчиков мобильной связи в приграничных районах страны. Необходимость пересмотра этих соглашений обсудили эксперты на круглом столе «Развитие мобильной связи и интернета в Псковской области» в медиацентре ПАИ в среду, 6 сентября.

«В апреле на [заседании] рабочей группы в Совете Федерации мы выступили с инициативой о том, чтобы приостановить действия приграничных соглашений о распределении частот со стороны Российской Федерации. Сейчас, насколько я знаю, работа ведётся. Процесс небыстрый. Думаю, что мы к концу года получим какую-то обратную связь и поймём либо сроки, когда это произойдёт, либо просто развяжут руки нашим операторам. И тогда они смогут в полной мере оказывать услуги на приграничной территории», – рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

Эксперты-участники круглого стола также отметили ряд назревших изменений в нормативно-правовой базе в сфере связи. В частности, речь шла о необходимости смягчить СанПиН, которые заметно устарели.

«У нас действуют очень жёсткие правила и нормы. Например, мощность передатчиков сотовой связи ограничена очень низким порогом. На территории Евросоюза действуют другие нормы, передатчики сильно мощнее. Но исследования говорят, что, в принципе, сигнал вышки сотовой связи гораздо менее вредный, чем сигнал нашего телефона», – объяснил Виталий Рахманов.

В свою очередь операторы связи заметили, что готовы усилить мощность, как только это можно будет сделать.

«Здесь мы пока действуем в рамках тех норм и правил, которые определены. Безусловно, обсуждение этих вопросов идёт на самом высоком уровне, есть попытки изменить ситуацию. Если такие решения будут приняты, то будем действовать», – сказала директор филиала МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

Директор филиала РТРС «Псковский ОРТПЦ» Александр Лаптиев добавил, что теле- и радиопередающие сети действуют по тем же нормам и правилам, что и операторы связи.