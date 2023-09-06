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Общество

200 открыток доставила «Почта России» с фестиваля «Территория детства» в Пскове

На тематической площадке «Почты России» в рамках фестиваля «Территория детства» гости отправили 200 открыток в разные регионы страны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Фото: Андрей Степанов

Больше всего открыток участники отправили в Московскую область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Зауралье.

«Почтовая открытка или письмо в конверте всегда вызывает положительные эмоции у получателя. Мы рады, что помогаем сохранять связь между людьми, а также рассказываем молодому поколению о почтовых традициях. Благодарим администрацию Пскова за приглашение на мероприятие в честь начала учебного года», – отметила директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.

Напомним, что фестиваль детского дополнительного образования «Территория детства» прошёл в Финском парке и парке Строителей в Пскове 2 сентября. Он собрал более полутора тысяч человек.

Посмотреть фоторепортаж с мероприятия можно по ссылке.

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