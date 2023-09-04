Фестиваль «Территория детства» в Пскове посетили более полутора тысяч человек

13:39, 04 сентября 2023, ПАИ

Более полутора тысяч человек посетили фестиваль детского дополнительного образования «Территория детства», который прошёл 2 сентября в Финском парке и парке Строителей Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Подопечные 18 муниципальных и частных учреждений провели ряд мастер-классов и показательных выступлений по художественной гимнастике и аэробике, дзюдо и самбо, боксу и фехтованию, велосипедному и гребному спорту, стрельбе из лука и оружия, военно-спортивной подготовке и тактическим командным сражениям.

Также гости фестиваля смогли принять участие в тестировании по профориентации, лотерее на тему добровольчества и познавательных играх на площадке Псковского городского молодёжного центра.

Как прошёл фестиваль, смотрите в фоторепортаже Андрея Степанова.