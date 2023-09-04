Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фестиваль «Территория детства» в Пскове посетили более полутора тысяч человек

Более полутора тысяч человек посетили фестиваль детского дополнительного образования «Территория детства», который прошёл 2 сентября в Финском парке и парке Строителей Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Фото: Андрей Степанов

Подопечные 18 муниципальных и частных учреждений провели ряд мастер-классов и показательных выступлений по художественной гимнастике и аэробике, дзюдо и самбо, боксу и фехтованию, велосипедному и гребному спорту, стрельбе из лука и оружия, военно-спортивной подготовке и тактическим командным сражениям.

Также гости фестиваля смогли принять участие в тестировании по профориентации, лотерее на тему добровольчества и познавательных играх на площадке Псковского городского молодёжного центра.

Как прошёл фестиваль, смотрите в фоторепортаже Андрея Степанова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 сентября 2023

Володин отметил эффективность работы псковского губернатора

04 сентября 2023

Военные оркестры зародились на Псковской земле – Ольга Тимофеева

04 сентября 2023

Фестиваль «Территория детства» в Пскове посетили более полутора тысяч человек

04 сентября 2023

Укладка верхнего слоя асфальта началась на улице Юбилейной в Пскове

04 сентября 2023

У псковичей остался один день для подачи заявления на участие в ДЭГ

04 сентября 2023

Информационные стенды обновлены на улицах Пскова

04 сентября 2023

Великие Луки готовятся к проведению осенней ярмарки

04 сентября 2023

Володин и Андрейченко дали оценку сотрудничеству Псковской области и Беларуси


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...