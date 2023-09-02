Фестиваль детского дополнительного образования проходит в Пскове

15:40, 02 сентября 2023, ПАИ

Фестиваль детского дополнительного образования «Территория детства» проходит в Финском парке и парке Строителей Пскова сегодня, 2 сентября. Об этом сообщает в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

«В Финском парке и парке Строителей полно родителей с детьми. Здесь столько всего интересного, что можно гулять до самого вечера, а заодно выбрать ребенку занятие по душе. До 18:00 вы еще успеваете на фестиваль дополнительного образования «Территория детства»! Приходите!» – написал Борис Елкин.

Схему и расписание фестиваля «Территория детства» можно посмотреть здесь.