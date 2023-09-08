Определением стратегии развития региона считает Александр Братчиков голосование на губернаторских выборах

11:38, 08 сентября 2023, ПАИ

Определением стратегии развития региона считает голосование на губернаторских выборах заместитель председателя Собрания Александр Братчиков – вице-спикер отдал свой голос за одного из кандидатов в губернаторы Псковской области на избирательном участке в школе № 12. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Выборы губернатора – одно из самых важных событий года для Псковской области, потому что этот выбор определяет наше будущее. Я голосую в первый день, потому что хочу показать пример, чтобы люди не оставались равнодушными, пришли на избирательные участки и сделали свой осознанный выбор, направленный на развитие нашего региона», – отметил Александр Братчиков.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области.

Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.