10,46% составила явка в Пушкиногорском районе в первый день выборов

20:53, 08 сентября 2023, ПАИ

Первый день голосования в Пушкиногорском районе завершился с явкой 10,46 %. Об этом сообщает газета «Пушкинский край» со ссылкой на территориальную избирательную комиссию.



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»







Все избирательные бюллетени перемещены в сейф-пакеты и будут храниться в металлическом шкафу с видеорегистрацией до подсчёта голосов 10 сентября.

В ТИК подчеркнули, что нарушений во время голосования не зафиксировали.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.