10,6% составила явка в Псковской области в первый день выборов

21:23, 08 сентября 2023, ПАИ

Явка на выборы губернатора Псковской области на конец дня составила 10,6 %. Всего проголосовало 48 тысяч избирателей. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной избирательной комиссии.

С помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовал 71 % избирателей от числа зарегистрированных пользователей.

В помещениях для голосования избирательные бюллетени из стационарных ящиков перемещены в сейф-пакеты. В Пскове бюллетени остались в комплексах обработки избирательных бюллетеней.

Добавим, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. В 8:00 началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области. Со всеми новостями о выборах можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.