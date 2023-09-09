16,49% составила явка на выборы губернатора Псковской области на 15:00

15:46, 09 сентября 2023, ПАИ

16,49 % составила явка на выборы губернатора Псковской области без учёта ДЭГ на 15:00 9 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Всего на избирательные участки пришло проголосовать 76 038 жителей региона.

С помощью дистанционного электронного голосования проголосовало 79 % избирателей от общего числа зарегистрированных пользователей.

Напомним, что сегодня, 9 сентября, начался второй день голосования на выборах в Псковской области.

На выборах губернатора Псковской области избиратели могут отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов. В бюллетень для голосования внесены Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).

Также проходят выборы главы Псковского района, выборы и довыборы депутатов в представительные органы местного самоуправления.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.