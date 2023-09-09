Второй день голосования начался на выборах в Псковской области

08:20, 09 сентября 2023, ПАИ

Второй день голосования начался на выборах в Псковской области в субботу, 9 сентября.

На выборах губернатора Псковской области избиратели могут отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов. В бюллетень для голосования внесены Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).

Также проходят выборы главы Псковского района, выборы и довыборы депутатов в представительные органы местного самоуправления.

Участки будут работать с 8:00 до 20:00.

52 102 избирателя Псковской области подали заявления об участии в выборах с помощью дистанционного электронного голосования. Более 74 % из них уже приняли участие в выборах, проголосовав на портале vybory.gov.ru.

В первый день голосования на выборах в Псковской области явка составила 10,6 %.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.