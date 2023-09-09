Второй день голосования начался на выборах в Псковской области
Второй день голосования начался на выборах в Псковской области в субботу, 9 сентября.
На выборах губернатора Псковской области избиратели могут отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов. В бюллетень для голосования внесены Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).
Также проходят выборы главы Псковского района, выборы и довыборы депутатов в представительные органы местного самоуправления.
Участки будут работать с 8:00 до 20:00.
52 102 избирателя Псковской области подали заявления об участии в выборах с помощью дистанционного электронного голосования. Более 74 % из них уже приняли участие в выборах, проголосовав на портале vybory.gov.ru.
В первый день голосования на выборах в Псковской области явка составила 10,6 %.
В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.
В первый день голосования в Псковской области не зафиксировано ни одного нарушения и жалобы