Областной чемпионат по самбо пройдёт в Пскове

11:59, 11 сентября 2023, ПАИ

Чемпионат Псковской области по самбо среди мужчин и женщин, а также боевому самбо среди мужчин пройдёт в спорткомплексе «Олимп» в Пскове с 29 сентября по 1 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.

Система проведения соревнований включает в себя распределение на группы, турнир на выбывание и утешительные встречи.

Победителей и призёров наградят грамотами и медалями комитета по спорту Псковской области.

Отметим, что исходя из результатов выступления, будет сформирована команда Псковской области по самбо и боевому самбо для участия в первенствах и чемпионатах Северо-Западного федерального округа.

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