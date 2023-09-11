Соревнования по конкуру пройдут в Псковском районе
Кубок Псковской области по конному спорту в дисциплине «конкур» пройдёт в спорткомплексе «Родина» в Псковском районе 16 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации конного спорта Псковской области.
Соревнования пройдут на открытом песчаном грунте.
Все желающие принять участие в соревнованиях должны подать предварительную заявку до 15 сентября. Жеребьёвка пройдёт в этот же день в 20:00.
Участники соревнований смогут побороться за призы в шести маршрутах в общем и детском зачётах.
Стартовый взнос на соревнования составит 800 рублей.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Великолучане взяли шесть золотых медалей на спортивном фестивале в Санкт-Петербурге