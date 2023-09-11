Соревнования по конкуру пройдут в Псковском районе

13:24, 11 сентября 2023, ПАИ

Кубок Псковской области по конному спорту в дисциплине «конкур» пройдёт в спорткомплексе «Родина» в Псковском районе 16 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации конного спорта Псковской области.

Соревнования пройдут на открытом песчаном грунте.

Все желающие принять участие в соревнованиях должны подать предварительную заявку до 15 сентября. Жеребьёвка пройдёт в этот же день в 20:00.

Участники соревнований смогут побороться за призы в шести маршрутах в общем и детском зачётах.

Стартовый взнос на соревнования составит 800 рублей.

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