Антон Минаков: Разрыв между ЛДПР и КПРФ сократился вдвое

17:11, 11 сентября 2023, ПАИ

«Будем проводить работу над ошибками, рассчитывали минимум на второе место», – прокомментировал корреспонденту ПАИ итоги выборов главы региона кандидат в губернаторы Псковской области Антон Минаков (ЛДПР).

«Считаю, что предвыборная кампания прошла без серьёзных нарушений. Огорчила низкая явка, прогнозировали на уровне 45 %. Результатом, безусловно, не удовлетворены. Будем проводить работу над ошибками, так как рассчитывали минимум на второе место. Из плюсов – разрыв с КПРФ по сравнению с 2018 годом сократился практически вдвое», – сказал Минаков.

«Нам удалось получить представительство во всех районных Собраниях, кроме Новоржева, там не хватило буквально каких-то сотых», – прокомментировал Антон Минаков результаты выборов депутатов окружных Собраний в десяти муниципалитетах региона.

ЛДПР проводила избирательную кампанию «достаточно интенсивно», «вне выборов был проведён большой объём работы», заявил он.

Отметим, что на выборах губернатора Антон Минаков получил 3,95 % (в 2018 – 5,39 %), кандидат от КПРФ Пётр Алексеенко набрал 6,32 % голосов (в 2018 году – 13,83 %).

10 сентября в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах. Оно проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Среди кандидатов на должность главы региона победу одержал Михаил Ведерников.