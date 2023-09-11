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Политика

Михаил Ведерников победил на выборах губернатора Псковской области

Михаил Ведерников победил на выборах губернатора Псковской области после обработки 100% бюллетеней. Его кандидатуру поддержали 86,30% избирателей – 167 250 человек. Об этом ПАИ сообщили в избирателньой комиссии Псковской области.

Фото: ПАИ

Второй результата у Петра Алексеенко (КПРФ), который набрал 6,22 % (12 058). Кандидат от партии ЛДПР Антон Минаков набрал в итоге 3,95 % голосов избирателей(7 649), а Игорь Романов («Партия Роста») – 2,36 % (4 582).

Всего в выборах приняли участие 37,8% (194 082) избирателей, добавили в облизбиркоме.

Напомним, что 10 сентября в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах. 

Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. 

В единый день голосования, 10 сентября, в здании госмедиахолдинга состоялось главное политическое событие года в Псковской области «Ночь выборов – 2023». Все новости с мероприятия можно посмотреть в специальном сюжете ПАИ. Трансляцию «Ночи выборов – 2023» можно посмотреть по ссылке.

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.

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