Десять деревень Псковской области подключат к мобильному интернету в 2024 году

15:16, 12 сентября 2023, ПАИ

Стали известны населённые пункты, которые по итогам электронного голосования подключат к высокоскоростному мобильному интернету в 2024 году. Об этом сообщает газета Себежского района «Призыв».

10 сентября на портале «Госуслуги» завершилось голосование по подключению к высокоскоростному мобильному интернету в 2024 году. Жители Псковской области выбирали населённые пункты, нуждающиеся в этой услуге.

По итогам голосования высокоскоростной мобильный интернет появится в деревнях Чернея и Борисенки Себежского района, Пухново Куньинского района, Залесье Печорского района, Быстрецово Псковского района, Велье Пушкиногорского района, Слопыгино Палкинского района, Тупицино Гдовского района, Бездедово Опочецкого района и Воронцово Островского района.

Отметим, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, сообщил, что в общей сложности в Псковской области с 2018 года по настоящий момент установлено 82 вышки, которые охватывают 358 населённых пунктов, где проживает порядка 20 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что дополнительные вышки связи могут появиться в приграничных районах Псковской области.