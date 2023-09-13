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Такое бывает один раз в жизни: школьники из Пскова рассказали об участии в программе «Умницы и умники»

Четверо одиннадцатиклассников из Псковской области приняли участие в съёмках первого четвертьфинала выпуска программы «Умницы и умники». О своём участии, а также об эмоциях от этого ученица 11-го класса школы № 18 Пскова Анастасия Фёдорова и ученик лицея «Развитие» Тимофей Кириленко рассказали в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото здесь и далее предоставлены Анастасией Фёдоровой. На фото делегация из Псковской области на съёмках программы

Вначале школьникам пришлось пройти региональный этап, который состоялся на площадке ПсковГУ, а уже после этого несколько человек смогли пройти в финал.

«Конечно, было непривычно сниматься в телепрограмме, но хочется отметить, что это был крайне интересный опыт. Мне понравилось то, что я сама увидела, как проходят съёмки программы, изнутри. Особенно интересно будет увидеть, какая получится финальная картина, которая выйдет на телеканале. Естественно, у меня, как и у всех, было определённое волнение при съёмках, но поддержка ребят из Псковской области, съёмочной площадки, а также настрой Юрия Павловича [автор программы «Умницы и умники», профессор МГИМО Юрий Вяземский. – ПАИ], который поддерживал нас, помогали собраться», – поделилась Анастасия Фёдорова.

Школьница призналась, что несмотря на соревновательный эффект между участниками из Псковской области «был дружеский настрой». «Мы вместе обсуждали вопросы в перерывах, делились различными источниками, поддерживали друг друга. Конечно, это олимпиада, и отчасти было трудно, но несмотря на это было интересно пообщаться с ребятами из других регионов», – отметила Анастасия Фёдорова.

Помимо этого, она поблагодарила родителей за поддержку. «Также большое спасибо организаторам и Юрию Павловичу. Это уникальная возможность, которая бывает один раз в жизни, когда ты учишься в 11-м классе. Напоследок хочу сказать, что в программе правда очень умные, начитанные и эрудированные ребята, которые меня поразили!» – заключила она.

Тимофей Кириленко в свою очередь отметил, что участие в программе очень престижно и интересно. «Я весьма доволен своим участием. Я познакомился со многими интересными людьми и увидел работу телестудии изнутри. Вопросы попадались сложные, но при усердной подготовке на них можно было дать ответ», – сказал он.

Отметим, что также в съёмках приняли участие ученица школы № 9 Пскова Татьяна Буйлова и ученик Псковского педагогического комплекса Андрей Григорьев.

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