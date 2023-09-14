О жизни и театре: народная артистка Елена Камбурова стала гостьей программы «Минкульт». Главное
Советская и российская певица и актриса, народная артистка России Елена Камбурова стала гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- «Мне очень понравился Псков тем, что в нём нет высотных зданий, а также унылых лиц. Это какой-то город добрых лиц», – отметила актриса;
- народная артистка рассказала о своих впечатлениях от псковского зрителя: «Мы почувствовали, что зал очень по-другому и ласково нас принимает»;
- Елена Камбурова дала совет тем, кто не смог поступить в театральный вуз;
- «Театр – это очень жестокая штука, а актёр – морально сложная профессия», – сказала гостья студии;
- актриса подчеркнула, что людям стоит ходить в театр, чтобы очиститься от всего плохого и в душе проснулось всё лучшее, что есть в человеке;
- «Я бы очень хотела, чтобы вошло в моду читать и понимать стихи. Это очень важно. Любить настоящую поэзию и быть подлецом – очень трудно»;
- театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой участвует во Всероссийском пушкинском театральном фестивале, который проходит в Псковской области с 6 по 28 сентября;
- коллектив театра представляет спектакль «Нянины сказки». Это музыкальная фантасмагория по мотивам произведений А. С. Пушкина и Г. Х. Андерсона.
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14 сентября 2023
О жизни и театре: народная артистка Елена Камбурова стала гостьей программы «Минкульт». Главное