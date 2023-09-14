О жизни и театре: народная артистка Елена Камбурова стала гостьей программы «Минкульт». Главное

18:35, 14 сентября 2023, ПАИ

Советская и российская певица и актриса, народная артистка России Елена Камбурова стала гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: